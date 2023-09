Jornal Opinião de Goiás – Mutirão da Emater: cursos gratuitos movimentam o município de Heitoraí

Para capacitar a população e promover o empreendedorismo, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) promoveu uma série de cursos durante a primeira edição do Mutirão da Emater, realizado em Heitoraí entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro.

O principal objetivo das capacitações é promover o empreendedorismo através do conhecimento técnico. Os cursos ensinam aos alunos a produzirem alimentos e artesanatos, além de dar condições técnicas para que os eles sejam capazes de abrir o seu próprio negócio podendo gerar ou complementar a renda familiar, fomenta a economia do município.

Ministrado pelas extensionistas sociais da Emater, Rosângela Caparrosa e Vera Lúcia de Brito, no curso de panificação artesanal, os participantes aprendem a fazer massa básica para pães, pão brioche, pão de abóbora, pão de queijo, pão integral, biscoito de queijo com batata, bolacha de polvilho, peta, enroladinho de queijo, rosca húngara, bolos e muito mais.

Dorcas, uma das alunas dessa turma, disse que levará seus novos conhecimentos para os lugares que frequenta. “Para mim está sendo uma experiência maravilhosa que vou levar para a minha igreja e nós vamos fazer uma feira utilizando todo nosso aprendizado aqui”, conta.

O curso de pintura em tecidos ensina técnicas de pintura como molde vazado, giz de cera e mão livre. Além disso, também são ensinadas técnicas de pintura avançadas.

Para a aluna Joana, o resultado de seus trabalhos foram bastante satisfatórios. “Está sendo maravilhoso, estou gostando muito e as minhas pinturas foram as mais bonitas do curso, eu tenho certeza. Eu sou muito grata por essa ação da Emater e prefeitura que está proporcionando a realização desse curso aqui na nossa cidade e com certeza a gente aprendeu muito”, narra.

Já no curso de produção artesanal de doces, os participantes aprenderam técnicas utilizados para a produção de doces em compota e cristalizados. Os alunos fabricaram compotas de abacaxi, figo, laranja, mamão e abóbora. Além disso, aprenderam a fazer doces de batata doce, banana nanica e mamão ralado, além de geleias de abacaxi com pimenta e maracujá.

“Foi uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo aqui. Eu sou produtora rural e sempre gosto de inovar e aprender coisas novas. Nós tivemos professoras maravilhosas. Aqui eu aprendi muito. Esse é o 19º curso que estou fazendo e quero fazer mais”, conta uma das alunas.

Mais capacitações

Além dos cursos ofertados na área social, o Mutirão da Emater também ofereceu duas capacitações na área de produção agropecuária. Ministrado pelo zootecnista Fernando Coelho, o curso de Bovinocultura Sustentável tratou um pouco mais a respeito sobre gestão de propriedade rural, reforma e recuperação de pastagem, correção, adubação e preparo de solo, manejo de pastagem e muito mais.

Teve ainda um curso de produção de hortaliças, com instruções de Deurami José de Sousa e Jean Louis Martins, que ensina sobre a importância econômica e nutricional das hortaliças, limpeza e preparo da área de implantação, materiais de plantio, métodos de irrigação e compostagem.

Fonte: Emater