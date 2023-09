Jornal Opinião de Goiás – Hospital Estadual da Mulher recebe mais uma edição do Sons que Curam

Siga no Twitter

O Projeto Sons que Curam realizou sua terceira edição no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento. Na tarde de quinta-feira (31/08), a dupla Lu e Rayane, acompanhadas por Daniel Viegas no violão, passou pela recepção, corredores e Unidades de Terapia Iintensiva (UTIs) levando mensagem positiva, de fé, esperança e amor, por meio da música.

Lu e Rayane, conhecidas por interpretarem canções sertanejas, trocaram o repertório por músicas gospel e proporcionaram um momento de comoção e conforto. Embalados pelo sentimento de amor ao próximo. Suas vozes tocaram o coração das pessoas de tal forma, que foi impossível segurar o choro. Além das músicas de louvor e encorajamento, elas oraram junto com pacientes, familiares e colaboradores.

Daniel Viegas já cantou em uma unidade de saúde, mas, para Lu e Rayane foi a primeira vez que cantaram em um hospital.

Foi incrível. Uma experiência maravilhosa. Estamos lisonjeadas em estar aqui e poder contribuir com um projeto tão bonito”, destacaram as cantoras.

SONS QUE CURAM

Divina Francinês, que aguardava uma consulta na companhia da nora, Andreia da Silva, disse que ouvi-las foi um momento maravilhoso, uma benção ouvir canções e sentir o poder da oração

Foi uma emoção muito grande. Ouvir e sentir a palavra de Deus, pois traz um alento na alma. Muito boa essa iniciativa do hospital”, pontuou.

Pedra Pereira, mãe de Sophia, de 13 dias, que está internada na UTI neonatal disse que a presença das cantoras foi providencial, pois Deus opera milagres no momento de necessidade e vulnerabilidade.

Que apresentação linda, me trouxe um alívio”, disse a puérpera Tailisy Rodrigues bastante emocionada.

Foi emocionante poder ouvir canções tão lindas e ainda receber uma oração tão especial. Recebi um abraço tão bom que me senti abraçada por Deus através da cantora. Só gratidão por esse momento”, destacou a colaboradora Samara Oliveira.

O Projeto Sons que Curam objetiva a humanização no ambiente hospitalar por meio da música, proporcionando bem-estar aos pacientes, familiares e colaboradores, reduzindo a ansiedade e o estresse. A ação é realizada uma vez ao mês.

SARAU DO HGG

Outra unidade de saúde do Governo de Goiás que investe na música como projeto de humanização é o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG).

Idealizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), o Sarau da HGG foi lançado em 5 de agosto de 2013. A atividade já contou com a participação de milhares de artistas, que, semanalmente, de forma voluntária, vão até o HGG para levar alegria por meio da música a pacientes, acompanhantes e colaboradores.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.