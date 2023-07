Jornal Opinião de Goiás – Emater realiza encontro sobre cultura da jabuticabeira em Hidrolândia

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) realizará no dia 17 de agosto, o 2º Encontro Técnico sobre a Cultura da Jabuticabeira, no município de Hidrolândia.

O objetivo do encontro é demonstrar como funciona a produção da fruta na cidade, que é polo da produção da fruta em Goiás e recebe turistas de vários lugares do país.

FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE JABUTICABA

O evento, que será realizado no auditório da Escola Municipal José Amâncio, é resultado do projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Jabuticaba, uma parceria entre a Emater, e os campus do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) de Hidrolândia e Urutaí, a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Prefeitura de Hidrolândia, por meio da Secretaria de Turismo.

Iniciado em 2021, o projeto surgiu devido a demanda de produtores da região para identificar pragas e doenças que causam a morte de jabuticabeiras.

Além disso, trabalha diversos segmentos dentro da produção da jabuticaba com a promoção de oficinas e a divulgação de informações técnicas obtidas em pesquisas realizadas nos pomares de Hidrolândia.

“Durante o evento, vamos apresentar resultados da pesquisa sobre o cultivo realizada no município de Hidrolândia, do período de agosto de 2022 a julho de 2023, com informações inéditas sobre a cultura da jabuticabeira”, explica Alenir Batista, extensionista da Emater.

O encontro contará com palestras sobre a produção e a comercialização da fruta, apresentação de cases de sucesso, produção de mudas e informações técnicas.

“Nosso objetivo é repassar os resultados parciais do projeto aos produtores rurais, empreendedores e autoridades locais de Hidrolândia para, juntos, fortalecer a cadeia produtiva da jabuticaba na região”, conta Alenir.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas antes da cerimônia de abertura do evento. Podem participar produtores, pesquisadores e comunidade em geral.

NOVIDADES

Na edição deste ano, o encontro apresentará o desenvolvimento de pesquisas realizadas em instituições parceiras do evento. É o caso dos professores do Instituto Federal Goiano, Tadeu Robson Melo Cavalcante e Lilian Rosana da Silva Rabelo, que falarão sobre a produção de mudas de jabuticaba em Hidrolândia e a identificação de insetos coletados nos pomares do município.

A Emater será responsável por traçar um panorama da cultura do fruto na cidade, com a apresentação de dados apurados juntos aos produtores rurais acompanhados de perto pelos serviços de assistência técnica e extensão rural da Agência.

“Hidrolândia é conhecida mundialmente pela cultura de jabuticabeiras e essa atividade turística gera trabalho e renda para o município. Entre os meses de setembro a novembro, recebemos milhares de turistas do Brasil e do exterior a procura da jabuticaba e seus derivados e, por isso, é necessário e urgente o estudo sobre essa cultura, para que os produtores utilizem de novas tecnologias na produção e no processamento da jabuticaba”, destaca Alenir.

SERVIÇO

II Encontro Técnico sobre a Cultura da Jabuticabeiras

Data: 17 de agosto

Horário: 13 às 17 horas

Local: Auditório da Escola Municipal José Amâncio, no município de Hidrolândia

PROGRAMAÇÃO

13 horas – Inscrições

13h20 – Abertura

14h10 – Case de sucesso: Associação dos Produtores de Jabuticaba e derivados de Hidrolândia – presidente Marcos Paulo Batista

14h20 – Divulgação da produção de jabuticabas no município de Hidrolândia – Silvio Quirino de Oliveira Junior, Secretário Municipal de Turismo e Cultura

14h35 – Comercialização da produção de jabuticabas no município de Hidrolândia – Professora Dra. Clarissa Damiani | Escola de Engenharia de Alimento – Universidade Federal de Goiás

15 horas – Apresentação do projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Jabuticaba em Hidrolândia – Dra. Maurízia Carneira de Fátima Carneiro, pesquisadora da Emater

15h15 – Insetos associados a pomares de jabuticabeiras – Professora Dra. Lilian Rosana da Silva Rabelo | Instituto Federal Goiano

15h40– Produção de mudas de jabuticabeiras – Professor Dr. Tadeu Robson Melo Cavalcante | Instituto Federal Goiano

16h05 – Situação atual dos pomares e quintais de jabuticabeiras no município de Hidrolândia – Alenir Batista de Souza, extensionista da Emater

16h15 – Colheita e pós colheita de jabuticaba no município de Hidrolândia – Divina Lúcia de Rezende, assessora social da Emater

16h30 – Encerramento