Jornal Opinião de Goiás – Detran implanta 20 mil metros de sinalização em áreas urbanas em julho

O Detran-GO levou sinalização de trânsito a mais 10 cidades goianas em julho. Ao todo, foram implantados 20.092 metros quadrados de sinalização horizontal e 750 placas de regulamentação e advertência. O trabalho tem o objetivo de proporcionar mais fluidez e segurança no trânsito.

Nesta semana, as equipes do Sinaliza Goiás estão em mais sete municípios. Até o dia 12, Jataí, Aragarças, Professor Jamil, Itaguaru, Posse, Vianópolis, Chapadão do Céu e Simolândia recebem revitalização e implantação de ferramentas importantes para a segurança viária como faixa de pedestres, “pare”, faixas contínuas e segmentadas e placas.

SINALIZAÇÃO

Em julho, a sinalização chegou para a população de Rio Verde, Inhumas, Campinorte, Goiás, Faina, Goiânia (Autódromo), Santa Isabel, Itaguari, Vicentinópolis e Pontalina. Só em Inhumas foram implantados 4,7 mil metros quadrados se sinalização horizontal.

Para o presidente do Detran-GO, delegado Waldir, o trabalho de engenharia de trânsito desenvolvido pela autarquia é apenas uma parte do trabalho promovido para garantir a segurança viária.

“Temos investido em educação, fiscalização e engenharia, que é o tripé da segurança no trânsito. É o Detran convertendo a arrecadação de multas em serviços e segurança para o cidadão goiano”, destaca.

ESTUDO TÉCNICO

A observância da sinalização também é uma das preocupações das ações de educação e fiscalização. “Esperamos contar com a colaboração dos condutores no sentido de respeitar a sinalização. De nada adianta, por exemplo, ter uma faixa de pedestre e o motorista não parar para o cidadão atravessar a rua”, ressalta o presidente.

O trabalho de sinalização de trânsito desenvolvido pelo Detran-GO é precedido de estudo técnico que elenca os pontos críticos e de maior fluxo no município.

Com base nesses dados são elaborados os projetos e implantadas as ferramentas adequadas para auxiliar na segurança de todos os usuários das vias (pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas), proporcionando maior fluidez e prevenindo acidentes e mortes.

