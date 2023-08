Jornal Opinião de Goiás – Cerca de 50% das obras do Eixo Tiradentes-Madre Germana estão concluídas

São investidos R$ 21 milhões na construção da via com pista dupla e seis quilômetros de extensão

As obras de construção do Eixo Tiradentes-Madre Germana estão avançadas com cerca de 50% das ações executadas. Ao todo, serão 12 quilômetros de pista dupla para interligar as duas regiões.

Vilmar entra praça com campo sintético a moradores da Vila Maria

Prefeito Vilmar inaugura escola de tempo integral para 640 alunos

O traçado contempla ainda o Jardim das Cascatas, Parque Ibirapuera, Vila Romana, Vila Delfiori e Loteamento Quinta da Boa Vista. São investidos R$ 21 milhões.

“Esse eixo vai melhorar a mobilidade urbana para quem precisa trafegar entre a região do Jardim Tiradentes e o Madre Germana. Vai desafogar, por exemplo, a GO-040, oferecendo uma opção segura para os milhares de condutores de veículos que precisam trafegar no perímetro contemplado com o eixo”, avalia o prefeito Vilmar Mariano.

Moradores da região beneficiada com as obras de construção do eixo comemoram a iniciativa. Sebastião Luiz Guimarães conhecido como Sebastião da Cemacom já percebe melhorias. “Antes, tínhamos apenas a estrada de chão para sair daqui e ir ao Quinta da Boa Vista fazer uma entrega. Agora, conseguimos fazer esse percurso em cinco minutos”, destaca o comerciante que possui uma loja na Avenida Brasil, no Parque Ibirapuera. Ainda de acordo com o morador, o eixo vai “melhorar a mobilidade” e também “valorizar os imóveis”.

Superintendente de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Roberto Lemos, enumera as ações já realizadas. “Já temos uma parte com capa asfáltica onde foi feita toda a fresagem da Avenida C e já colocamos a capa. Na outra parte, estamos fazendo toda pavimentação desde a base com o trabalho de implantação de galerias pluviais e terraplanagem”, explica.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.