Jornal Opinião de Goiás – Anápolis Investe gera mais de mil empregos diretos e indiretos no município

A execução do Anápolis Investe, programa de investimentos lançado em dezembro de 2022, vem impactando o município para além das obras estabelecidas. Desde o início, a geração de empregos cresceu de forma direta e indiretamente, sendo mais de mil contratados para a execução das obras.

“Esse programa traz um investimento muito grande para a nossa cidade. Os recursos para a execução das obras são investidos aqui, as pessoas estão sendo contratadas no próprio município, e assim por diante. O Anápolis Investe já é um projeto maior do que si mesmo, porque além das obras, faz a economia girar e gerar empregos. Isso é planejamento e gestão”, disse o prefeito Roberto Naves.

No total, somando os empregos gerados nos setores da construção civil e infraestrutura, foram contratados 1.072 pessoas para a execução das obras. Diretamente na infraestrutura, foram empregados 405 e indiretamente 158. Em relação à construção civil, foram 264 empregos diretos e 245 indiretos.

De acordo com o chefe do executivo, além da geração de empregos, é fomentado o comércio, transporte, imóveis locados e alimentação. “Tudo isso é movimentado e aquecido em um período que o país está estagnado com relação à economia.”

Anápolis Investe

Esse projeto é o maior plano de investimentos que o município de Anápolis já recebeu, sendo investidos mais de R$ 1 bilhão e que deixará um legado para melhorar a vida dos anapolinos pelos próximos 20 anos.

Parte do pacote contempla as áreas de mobilidade urbana e infraestrutura, buscando melhorar a fluidez no trânsito da cidade com a construção de anéis viários, ponte e viaduto. Na saúde pública, novas unidades da rede municipal vão ampliar a quantidade de leitos para internação e, para a educação, novas escolas e CMEIs são algumas das obras planejadas para garantir vagas para as crianças.

Lazer e bem-estar também estão entre as bases que pautam este plano bilionário de aplicação de recursos. O objetivo do Anápolis Investe é oferecer ainda mais qualidade de vida para a população, apostando em soluções tecnológicas para atingir metas como conectividade dos cidadãos em ambiente público.

O grandioso programa de investimentos inclui dezenas de outras novidades e traduz a experiência da administração pública nos últimos anos, implementando ideias inéditas, mas também modernizando e expandindo o que Anápolis já oferece.

