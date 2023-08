Jornal Opinião de Goiás – Agrodefesa apresenta proposta de programação da 8ª CNDA

Siga no Twitter

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA) apresentam nesta terça-feira (15/08), às 14 horas, na sede da Agência, em Goiânia (GO), a proposta de programação da 8ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária (CNDA) –Conectividade na Agropecuária.

A conferência ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, na capital goiana. Será a primeira vez que um estado da região Centro-Oeste sediará o evento, considerado o mais importante da defesa agropecuária brasileira.

A apresentação será feita pelo presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, e pelo presidente da SBDA, Paulo Emílio Torres – que estará em Goiânia –, para convidados e representantes de entidades do setor produtivo rural, do segmento cooperativista, de entidades de ensino e de pesquisa, órgãos públicos, entre outros.

VITRINE NACIONAL E INTERNACIONAL

O foco é mostrar a relevância da Conferência para o estado e para o fortalecimento da agropecuária goiana, além de destacar que Goiás será a vitrine nacional e até internacional da defesa agropecuária.

Além da Agrodefesa e SBDA, integram a Comissão Organizadora da 8ª CNDA as seguintes entidades: Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás (CRMV-GO) e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

A CONFERÊNCIA

A Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária é realizada a cada dois anos, com o objetivo de discutir as demandas da sociedade, tanto do ponto de vista dos serviços prestados às diferentes cadeias produtivas, como também dos controles de processos que resultem na oferta de alimentos saudáveis.

“É um evento consolidado nacionalmente e de repercussão internacional, com ampla discussão sobre a defesa agropecuária brasileira”, enfatiza o titular da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos.

De acordo com o presidente da Agrodefesa, por sua vocação agrícola e pecuária, Goiás pretende promover uma Conferência de grande relevância e que fique marcada na história. “Vamos receber os membros da SBDA e os parceiros para alinharmos as estratégias para a edição 2024”, reforça.

Ele acrescenta que a 8ª edição segue sendo planejada, com previsão de programação multidisciplinar e interinstitucional.

SEGURANÇA ALIMENTAR

“Vamos ampliar o debate sobre diferentes assuntos ligados à defesa agropecuária e possibilitar maior conhecimento para quem já atua no setor e quem busca conhecer este segmento que tanto contribui para a segurança alimentar do nosso país”, afirma.

A estimativa é que o evento reúna público de diferentes locais do Brasil e até de outros países, especialmente fiscais e auditores agropecuários, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária, produtores rurais, pesquisadores, professores universitários, estudantes, entre outros.

DEFINIÇÃO DA SEDE

A escolha de Goiás para sediar a 8ª CNDA ocorreu no dia 8 de junho de 2022, durante Assembleia Geral Ordinária da SBDA, em Belo Horizonte (MG).

A equipe de engenheiros agrônomos e médicos veterinários da Agrodefesa que participava do evento teve atuação decisiva para a escolha de Goiânia como sede da Conferência.

Articulações foram desenvolvidas junto aos dirigentes da Sociedade, incluindo a apresentação de vídeo institucional sobre Goiás, cedido pela Secretaria de Comunicação do Estado.

Entre os argumentos defendidos estão os avanços da defesa agropecuária goiana, o potencial econômico, o destaque do setor agropecuário e as atrações turísticas do estado.