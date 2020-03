Jornal de Goiânia – Neymar responde críticas de jornal espanhol sobre quarentena do atleta

“Filho de Deus, pai, feliz e ousado!”. Essa é a descrição do perfil do Neymar no seu twitter oficial. Quem acompanha o craque desde os tempos do Santos sabe que a ousadia sempre foi a marca do atacante. Dribles desconcertantes, golaços e algumas polêmicas ao longo da carreira, dentro e fora de campo.

Para o jornal Mundo Deportivo, Neymar teria ultrapassado o limite da ousadia. Isto porque o craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG) publicou em sua conta da rede social Instagram uma imagem com amigos e seu filho, Davi Lucca, em uma quadra de vôlei de praia. Crítico, o diário catalão afirmou que Neymar não estava seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater a propagação do novo coronavírus (covid-19). O texto do Mundo Deportivo ressalta que a OMS aconselha as pessoas a ficarem trancadas em casa, em distanciamento social, o que implica manter ao menos uma distância de um metro entre as pessoas. Além disso, diz que Neymar parece ignorar as medidas ao se socializar com amigos. Diante da repercussão da matéria veiculada pelo jornal Mundo Deportivo, a assessoria de imprensa de Neymar publicou uma nota oficial rebatendo as críticas recebidas. Confira abaixo a nota na íntegra. Em matéria publicada na Espanha e reproduzida no Brasil, Neymar Jr é acusado de não respeitar a regra de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A foto que motivou tal matéria, publicada em sua conta de Instagram, mostra Neymar Jr ao lado de outras pessoas que estão em quarentena com ele, pessoas que moram e viajaram juntos de Paris para o Brasil. Neymar Jr ofereceu a sua casa para que todos passassem lá estes primeiros 14 dias antes de encontrarem suas respectivas famílias. A casa onde o atleta cumpre a quarentena é completamente isolada, permite paz e serenidade pra seguir treinando e cuidando dos seus, nesse momento de dor mundial e confinamento. Não há visitas ou reunião de negócios na casa, até porque o próprio condomínio só permite acesso a moradores. A exceção nas visitas foi seu filho, Davi Lucca, que veio ficar com o pai. Davi, sua mãe, padrasto e irmão estavam em Paris dias antes para visitá-lo. Neymar Jr mantém distanciamento de outros familiares, como sua mãe, irmã e avó, por exemplo, por entender ser este um momento que exige esforço para o bem comum. O atleta segue fazendo seu trabalho diário, de prevenção de lesões e manutenção de sua forma física, com seu preparador físico Ricardo Rosa, aguardando ansiosamente o fim desse triste momento da humanidade e a consequente retomada da atividade profissional. Nossa assessoria sempre esteve a disposição da imprensa, pra informações e dúvidas sobre o atleta, e assim seguirá, justamente pra que não tenhamos informações distorcidas como essa.