Insônia Goiânia – Quais as causas da sonolência excessiva diurna?

A sonolência excessiva diurna (SED) ou hipersonia é a incapacidade da pessoa se manter acordada ou alerta durante os principais períodos de vigília do dia, resultando em sonolência e lapsos de sono não intencionais. Está relacionada a outros sintomas como: irritabilidade, ansiedade, falta de energia para as atividades cotidianas, isolamento social, dificuldade de concentração, perda de memória, déficit no desempenho das atividades diárias, entre outros.

Existem muitas causas possíveis para a sonolência excessiva diurna, sendo que as principais estão relacionadas aos Distúrbios do Sono. A Apneia do Sono e a Narcolepsia são as principais doenças do sono relacionadas à SED, além da Síndrome do Sono Insuficiente (SSI) ou que chamamos de privação crônica de sono. Outros Distúrbios do Sono que também levam a queixa de sonolência diurna são: Síndrome das Pernas Inquietas (SPI), Bruxismo, Sonambulismo, Transtornos Comportamentais do Sono, entre outros.

As Doenças Clínicas como o Hipotireoidismo, Anemia ferropriva, Doença de Parkinson e Psiquiátricas entre elas, os Transtornos do Humor, principalmente a Depressão, devem ser sempre pesquisados em pacientes com queixa de SED, já que elas podem coexistir ou agravar outros distúrbios.

Caso a sonolência excessiva diurna (SED) estiver prejudicando o funcionamento diurno do indivíduo, comprometendo a concentração, atenção, memória, humor, também irá afetar sua qualidade de vida e assim recomenda-se avaliação por um médico especialista em Medicina do Sono, com intuito de investigar e tratar todas as possíveis causas de SED mencionadas.

