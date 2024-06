Importância do exame periódico para empresa

O exame periódico é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores de uma empresa. Regulamentado pela norma n.º 07 do Ministério do Trabalho e Emprego, ele deve ser realizado em prazos estabelecidos pelo Médico Coordenador do PCMSO. Esse exame permite avaliar a capacidade dos trabalhadores de continuar exercendo suas funções e diagnosticar eventuais problemas de saúde.

Além disso, ele protege e promove a saúde dos colaboradores, identifica problemas que podem prejudicar o desempenho, direciona melhorias no ambiente de trabalho e garante a aptidão para determinadas funções.

Realizar exames periódicos é fundamental para evitar problemas sérios. Para as empresas, é importante cumprir essa obrigação para prevenir ações trabalhistas e garantir a saúde dos colaboradores. Sendo assim, é possível afirmar que esse cuidado beneficia tanto os funcionários quanto a empresa, garantindo um local de trabalho saudável e legalmente protegido.

