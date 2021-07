IES Goiânia – Saiba tudo sobre Narcolepsia?

A narcolepsia é uma doença crônica que se caracteriza clinicamente por sonolência excessiva diurna, cataplexia, alucinações hipnagógicas, paralisia do sono e sono noturno fragmentado. Apesar de não estar presente em todos os casos, o único sintoma específico da narcolepsia é cataplexia, que é a perda súbita total ou parcial do tônus da musculatura voluntária. A sonolência excessiva diurna, presente em 100% dos casos, é o sinal inicial, mas, por ser pouco específico, presente em outros transtornos do sono, como os respiratórios, podendo levar a um grande atraso no diagnóstico.

Os sintomas extremamente incapacitantes acarretam inúmeros prejuízos funcionais ao paciente, que muitas vezes é rotulado como “preguiçoso”, levando a dificuldades e constrangimentos nas áreas acadêmica, profissional e pessoal.

Apesar de não ter cura, o tratamento da narcolepsia engloba tratamento comportamental e uso de medicamentos estimulantes, que tem como objetivo controlar a sonolência excessiva diurna e de antidepressivos específicos, que melhoram a cataplexia. Recomenda-se manter medidas de higiene do sono e fazer cochilos programados por 15 a 20 minutos, duas a três vezes durante o dia.

O diagnóstico é feito com base no quadro clínico, exame de Polissonografia (PSG) e Teste das Múltiplas Latências do Sono (TLMS).

