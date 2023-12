Hotelaria para Idosos Goiânia – Sinais de desidratação em idosos

A desidratação é definida como a baixa concentração de água e minerais no corpo. Em idosos, esse problema é mais comum, visto que o envelhecimento causa uma diminuição na quantidade de fluidos no corpo, a diminuição da função renal e uma resposta reduzida à sede, fatores que contribuem com a desidratação.

Contudo, manter-se hidratado, visto que o corpo precisa de água para uma variedade de processos, como manutenção da temperatura, lubrificação das articulações e muitos outros, é fundamental.

Portanto, é importante reconhecer os sinais da desidratação, são eles:

Cansaço excessivo;

Boca e pele seca;

Tontura;

Olhos fundos e olheiras;

Urina escura;

Cãibras musculares.

Já outros sintomas podem indicar uma desidratação mais grave, e precisam de atenção médica imediata:

Aumento da frequência cardíaca;

Desorientação;

Portanto, ao reconhecer os sintomas da desidratação, é fundamental procurar ajuda para evitar complicações como problemas renais, constipação, perda de equilíbrio e desequilíbrios eletrolíticos.

