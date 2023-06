Hotelaria para Idosos Goiânia – Importância das atividades sensoriais e terapêuticas para estimular a pessoa com Alzheimer

As atividades sensoriais e terapêuticas são fundamentais para garantir o bem-estar das pessoas com Alzheimer, pois além de proporcionar estímulos agradáveis, incentivam os sentidos e promovem benefícios físicos, emocionais e cognitivos.

Entre os principais benefícios dessas atividades, podemos citar:

Estimular funções cognitiva: jogos de memória, quebra-cabeças ou outros podem ajudar a manter o cérebro ativo, exercitar a memória e a atenção;

Reduzir a ansiedade e estresse: com música suave, aromaterapia ou experiências táteis, é possível criar um ambiente tranquilo e agradável, ajudando a reduzir a ansiedade e estresse;

Expressar emoções: com atividades criativas como pintura e dança os pacientes podem se comunicar e se conectar com suas emoções;

Melhorar a qualidade de vida: as atividades sensoriais e terapêuticas oferecem oportunidades de interação social e diversão, o que melhora a qualidade de vida e o bem-estar geral;

Estimular os sentidos: através de músicas, aromas, texturas, sabores e imagens é possível estimular a audição, olfato, tato, paladar e visão.

Por fim, é importante lembrar que as atividades sensoriais e terapêuticas devem ser adaptadas para as preferências, capacidades e estágio da doença de cada pessoa com Alzheimer.

Analise as reações do paciente e ajuste as atividades conforme necessário.

