Harmonização Itaberaí – Você sabe o que é rotina sckincare noturna?

Você sabe como cuidar da pele a noite? De acordo com estudos durante o sono, combatemos radicais livres e renovamos naturalmente as células do nosso corpo. Quando dormimos ocorre o aumento da circulação do sangue, promovendo a maior absorção dos ativos presentes nos dermocosméticos. Por isso que os produtos mais potentes, com maior concentração e alguns fotossensíveis devem ser usados no período noturno.

Para ter uma boa noite de sono, é preciso dormir no mínimo 8h. Dormir uma noite mal pode trazer consequências como: olheiras, queda capilar, distúrbios hormonais, acúmulo de gordura, cansaço físico, entre outros. Além disso, dormir demais ou com postura errada (dormir de lado) pode acarretar prejuízos à pele como causar as rugas do sono “sleep lines”, em regiões como o colo e as maçãs do rosto.

São muitos os benefícios de uma boa noite de sono entre eles a regulação dos níveis de vários hormônios, como o hormônio “GH” que aumenta o tônus muscular e melhora a elasticidade da pele. O sono também regula os níveis de insulina, que se estiverem altos, causam um efeito chamado de glicação; que acelera o envelhecimento cutâneo.

Faça a Rotina Skincare noturna e mantenha sua pele saudável:

1°passo: remover sempre o filtro solar ou a maquiagem com o uso da água micelar e demaquilante.

2°passo: usar um tônico facial se necessário ou somente lavar o rosto com a sabonete específico para o seu tipo de pele.

3°passo: hidratar a pele para manter seu o viço.

4°passo: usar cremes de tratamento, como os antienvelhecimentos e clareadores da pele. As regiões das áreas dos olhos que possuem a pele mais sensível também merecem cuidados, por isso use produtos específicos para essa região.

Consulte sempre um profissional especializado em Harmonização Facial para indicar o melhor tratamento cosmético para sua pele.

