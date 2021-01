Harmonização Itaberaí – Sabia que a água termal pode trazer benefícios para a pele?

Sabia que a água termal é um item usado para skincare e também é muito benéfica para a pele. Mas você sabe como usá-la?

A água termal tem como benefício a alta concentração de sais minerais e o PH neutro e alcalino proveniente de fontes termais. Além disso, a água termal possui diversas propriedades e age como hidratante. Ela também promove o equilíbrio do pH da pele e tem ação antioxidante eliminando os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce.

Vou dar algumas dicas para vocês de como usar a água termal.

Uso facial e corporal:

Usar a água termal após lavar o rosto.

Depois da malhação:

A água termal auxilia na reposição dos oligoelementos e sais minerais perdidos durante a transpiração, principalmente quando o clima está seco. Assim ela mantém o equilíbrio e a saúde da pele.

Durante ou Depois da exposição ao sol:

A alta concentração de micronutrientes da água termal melhora a capacidade de recuperação das células. Ela também possui ação anti-inflamatória e reparadora da barreira cutânea, além de ser cicatrizante.

Após procedimentos estéticos faciais:

A água termal é uma excelente aliada no pós-lasers e pós-peelings. Ela contém selênio, zinco, silício que são ótimos reparadores de barreira cutânea e estimulam uma cicatrização mais rápida!

Uso capilar:

Após o banho com os fios ainda úmidos: a água termal deve ser borrifada no comprimento dos fios. Ela contém ativos que promovem a aumento do brilho dos fios capilares.

