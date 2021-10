Harmonização Itaberaí – Faça preenchimento labial e tenha mais curvas no seu sorriso

O Preenchimento Labial tem como finalidade preencher os lábios e as rugas em volta deles. O procedimento é feito através da aplicação injetável de ácido hialurônico que atrai moléculas de água e estimula a formação de colágeno, aumentando a hidratação dos lábios e a sustentação da pele.

A indicação do preenchimento é principalmente para quem possui lábios finos ou desproporcionais (o lábio superior é mais fino que o inferior), em casos de perda de contorno ou do volume labial (proveniente do envelhecimento natural da pele), ou para amenizar as linhas de expressão localizadas ao redor dos lábios.

Por se tratar de um material absorvível pelo organismo, a duração do efeito do preenchimento labial com ácido hialurônico é de aproximadamente 8 a 10 meses, devendo a partir deste período ser realizado novamente para garantir se efeito.

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Especialista em Harmonização Orofacial

– Estética Dental

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia