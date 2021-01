Harmonização Itaberaí – Conheça a melhores dicas para você cuidar da pele

Ter uma pele saudável e com viço só é possível com disciplina. Com algumas medidas simples você pode conquistar a pele dos seus sonhos; além de retardar o envelhecimento da pele, prevenir o aparecimento de manchas e linhas de expressão.

Saiba quais são as 10 dicas para você manter a pele limpa e saudável:

1-Use produtos específicos para o seu tipo de pele. Por isso é importante conhecer e respeitar o seu tipo de pele.

2- O protetor solar deve ser usado todos os dias, até mesmo nos dias nublados ou dentro de casa (a luz visível amarela e azul também é prejudicial).

3- Remova sempre a maquiagem antes de dormir.

4- Nunca esprema suas espinhas, você pode causar uma lesão pelo atrito das unhas ou contaminação bacteriana; além de prejudicar o processo de cicatrização.

5- Lave o rosto somente com o sabonete específico para o rosto e para seu tipo de pele.

6- Mantenha sempre a pele hidratada, mesmo a pele oleosa deve ser hidratada.

7- Não esqueça da área dos olhos, lábios, pescoço, colo e dorso de mãos.

8- Use antioxidantes pela manhã, antes do protetor solar. Os ácidos e clareadores devem ser usados à noite.

9- Não compartilhe sua maquiagem, esponjas e pincéis.

10- Procure seu especialista em Harmonização Facial para iniciar os tratamentos preventivos, como: peelings, aplicação da toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, laser, etc.

