Clínica Goiânia – Principais sinais e sintomas do AVC

O Acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame cerebral é dividido em 2 tipos:

-Acidente vascular cerebral isquêmico

É o mais frequente e ocorre devido a obstrução de uma artéria do cérebro que causa a deficiência de sangue em determinada área cerebral.

-Acidente vascular cerebral hemorrágico

Ocorre quando um vaso sanguíneo do cérebro se rompe causando um sangramento cerebral. Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento do AVC entre eles podemos citar: hipertensão arterial (pressão alta), diabetes, sedentarismo, altos níveis de colesterol e triglicérides, doenças cardíacas e tabagismo.

Para identificar se alguém está tendo um AVC fique atento aos seguintes sinais e sintomas:

-Fraqueza ou formigamento de um lado do corpo;

-Alteração ou perda de visão;

-Confusão, dificuldade na fala;

-Sorriso torto;

-Desequilíbrio e tontura;

-Dores de cabeça fortes e persistentes;

-Dificuldade para engolir.

Se você ou alguém que você conhece estiver com um destes sintomas ligue imediatamente para o SAMU ou vá para o atendimento de emergência, quanto mais rápido for tratado o AVC, menor as chances de sequelas.

A adoção de hábitos saudáveis e consultas regulares com o neurologista é a melhor forma de se prevenir contra o AVC.

Agende sua consulta com o nosso neurologista.

