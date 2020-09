Harmonização Itaberaí – Botox age amenizando rugas e linhas de expressão

A toxina botulínica, mais conhecida como botox é um dos tratamentos mais versáteis que temos hoje.

A aplicação da toxina botulínica tipo A, é um procedimento rápido, seguro e indolor. A aplicação é feita através de agulhas muito finas em pontos específicos dos músculos responsáveis pelos movimentos que causam as rugas, chamadas dinâmicas. Para pacientes sensíveis pode ser utilizada pomada anestésica ou compressão com gelo antes da aplicação.

A toxina botulínica tipo A bloqueia a liberação de acetilcolina, neurotransmissor responsável por levar as mensagens elétricas do nervo aos músculos. Assim, o músculo não recebe a mensagem que deve se contrair, levando as linhas de expressão a ser suavizadas.

Conheças as inúmeras indicações da aplicação do botox;

– Prevenção de marcas de expressão, principalmente as rugas dinâmicas;

-Amenizar rugas de expressão e diminuir futuras marcas;

-Amenizar os pés de galinhas, rugas localizadas na lateral externa dos olhos;

-Suavizar rugas que aprecem ao franzirmos o nariz;

-Promove um efeito lifting nos olhos;

-Arquear as sobrancelhas de forma leve e natural;

-Suavizar o sorriso gengival;

-Amenizar as rugas do pescoço, conhecido com Botox Nefertiti.

O botox quando feito na medida certa, traz harmonia ao rosto, sem ficar com aparência artificial.

