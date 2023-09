Governo de Goiás vai contratar startups com projetos inovadores para setor público

O Governo de Goiás vai contratar startups, empresas de tecnologia ou negócios inovadores para apresentar soluções a desafios governamentais em três diferentes áreas do setor público. O edital do Programa GovTech, primeira iniciativa de inovação aberta do governo estadual, está disponível e as inscrições podem ser feitas pelo site hubgoias.org até o dia 29 de setembro.

O programa foi lançado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), via Hub Goiás, para que startups desenvolvam soluções para o setor público goiano. Neste primeiro edital foram mapeados 12 desafios, sendo dois da Secretaria de Administração (Sead), cinco da Saúde (SES) e cinco da Educação (Seduc).

As soluções buscadas devem, entre outras questões, dar mais rapidez aos processos administrativos, facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e implantar melhorias no atendimento à população. Também deve resolver questões latentes do serviço público, como criação de ambientes mais seguros, além do combate às falsas informações em saúde (fake news) e à evasão nas escolas.

Todos os desafios estão detalhados no site hubgoias.org/govtech/. Os interessados podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]. O resultado dos selecionados para a fase de desenvolvimento de protótipo será publicado no dia 20 de outubro e cada protótipo aprovado poderá receber até R$ 60 mil em investimento para a sua execução.

Conexão com o cidadão

“Acelerar a transformação digital, desburocratizar e melhorar o acesso e os serviços prestados pela administração pública por meio de soluções inovadoras e ágeis. Estes são os principais objetivos do Programa GovTech em Goiás. Os desafios têm como foco principal a conexão com o cidadão e o fomento ao ecossistema de inovação”, enfatiza o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto.

Para o superintendente de Inovação Aberta do Porto Digital, organização que gere o Hub Goiás, Felipe Sabat, a iniciativa é um grande incentivo do Governo de Goiás para o ecossistema de inovação. “Esta é uma grande oportunidade de negócio. Pois, dependendo de o protótipo ser validado, você terá um cliente anjo para investir na execução. Além de ter perspectiva de contratação final com o governo de Goiás”, ressalta.