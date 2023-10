Governo Brasileiro Despacha Avião Presidencial para Resgatar Conterrâneos em Gaza

Brasília, 12 de outubro de 2023 – Em uma ação de emergência, o governo federal mobilizou o avião VC-2 (Embraer 190) da Presidência da República nesta quinta-feira para resgatar cidadãos brasileiros atualmente em Gaza. A aeronave, que tem capacidade para até 40 passageiros, foi alocada especificamente para esta missão humanitária, visando atender a aproximadamente 20 compatriotas que expressaram o desejo de retornar ao Brasil em meio ao conflito no Oriente Médio.

O avião presidencial partiu da Base Aérea de Brasília às 16h30, com destino a Roma, na Itália, onde aguardará a autorização necessária para prosseguir rumo ao Egito, facilitando o resgate dos brasileiros que se encontram no território palestino. O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já iniciou os contatos com o seu homólogo egípcio, o Ministro Sameh Shoukry, com o intuito de garantir uma passagem segura para que os brasileiros possam atravessar da região de Gaza para o Egito, a partir do qual será mais viável organizar o retorno ao Brasil.

Essa missão se insere na sexta operação da Força Aérea Brasileira (FAB) denominada “Operação Voltando em Paz,” que tem por objetivo repatriar cidadãos brasileiros em Israel e arredores. Até o momento, um total de 494 brasileiros já foram resgatados desde o início dessa operação, considerando os dois voos anteriores que já pousaram em solo brasileiro e o atual deslocamento da aeronave.