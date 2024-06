Governador Caiado assiste posse de André Rocha na presidência da Fieg

Nesta quarta-feira (05/06), o governador Ronaldo Caiado esteve presente na posse de André Luiz Baptista Rocha como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). “Com uma carreira repleta de experiência, Rocha fortalecerá ainda mais a colaboração com o estado”, disse Caiado. Rocha substitui Sandro Mabel, que deixou o cargo para disputar a Prefeitura de Goiânia.

Caiado elogiou a nova gestão e sublinhou os progressos conjuntos entre o Governo de Goiás e a Fieg, que beneficiam a população. “A Fieg tem sido vital para fazer de Goiás um modelo nacional em educação, serviços e qualificação profissional”, afirmou, ao lado do vice-governador Daniel Vilela.

Rocha comprometeu-se a continuar os projetos sociais da Fieg, especialmente em educação e saúde. Ele destacou a necessidade de uma política industrial que aumente a competitividade das empresas goianas, fomentando desenvolvimento e emprego.

O evento na Casa da Indústria, em Goiânia, marcou a mudança de comando. “A Fieg está em boas mãos”, declarou Sandro Mabel, que liderou a entidade por quase seis anos. Ele também anunciou seu afastamento da presidência dos Conselhos Regionais do Sesi e do Senai.

Currículo: André Rocha é empresário e representante classista, com 17 anos de atuação como presidente-executivo do Sifaeg e Sifaçúcar. Além disso, ele preside o Conselho Administrativo do Sicoob e é membro do Coagro e do CAL da CNI.