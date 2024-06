Doação de sangue em junho: Rede Hemo abre programação com atividades para todos

No início de Junho Vermelho, a Rede Hemo organizou um evento especial para promover a doação de sangue entre pessoas de todas as idades. A ação faz parte de uma série de iniciativas que ocorrerão durante o mês, com o objetivo de reforçar a importância de ser um doador regular. O evento contou com atividades interativas e palestras informativas, buscando engajar a comunidade e aumentar o número de doações.

A abertura do evento foi marcada por uma emocionante cerimônia que contou com a participação de doadores veteranos, novos doadores e receptores de sangue, que compartilharam suas histórias e a importância da doação em suas vidas. Além disso, a Rede Hemo ofereceu uma área dedicada ao entretenimento infantil, garantindo que as famílias pudessem participar plenamente da ação.

Segundo o coordenador da campanha, Dr. Lucas Andrade, a meta é sensibilizar a população: “Queremos mostrar que a doação de sangue é um gesto de amor e solidariedade. Com o envolvimento de todos, conseguiremos salvar muitas vidas.”

Durante o mês, a Rede Hemo planeja várias ações itinerantes para facilitar o acesso à doação de sangue, incluindo parcerias com empresas e instituições de ensino. A expectativa é que a campanha do Junho Vermelho motive mais pessoas a se tornarem doadores regulares, ajudando a manter os estoques de sangue em níveis seguros.