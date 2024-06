Telemedicina chega ao Ipasgo Saúde para beneficiar cidades do interior de Goiás

A Ipasgo Saúde agora oferece telemedicina para seus beneficiários, cobrindo 31 especialidades, como geriatria, endocrinologia, infectologia, pediatria e psicologia. Esta nova modalidade de consulta visa melhorar a assistência nas cidades do interior de Goiás. As consultas, disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, são agendadas via WhatsApp (11) 4003-5360 ou pelo site do Ipasgo Saúde. Segundo José Orlando Ribeiro Cardoso, presidente do Ipasgo, a telemedicina é crucial para garantir acesso a cuidados especializados em áreas com menos recursos. O serviço também abrange alergologia, cardiologia, dermatologia e outras especialidades, conforme regulamentado pelo CFM e ANS.

