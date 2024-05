Goiás se mobiliza contra a poliomielite: veja como vacinar suas crianças

De 27 de maio a 14 de junho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite será realizada em todo o Brasil. Em 2023, o Brasil foi considerado de alto risco para a reintrodução da doença.

O Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, lançará a campanha na Escola Infantil São José, em Goiânia, no dia 27 de maio. O evento começará às 9 horas e contará com a presença do Zé Gotinha, que incentivará a população a vacinar as crianças.

A campanha seguirá até 14 de junho, com o “Dia D” em 8 de maio. O objetivo é vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos em Goiás, totalizando 426.917 crianças. Serão instalados cerca de 900 postos de vacinação. No “Dia D”, as unidades funcionarão das 8h às 17h.

O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989. Em 1994, o país foi certificado como livre da circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do vírus pela OMS.

A poliomielite é uma doença grave que pode causar paralisia irreversível. A vacinação é essencial para evitar a reintrodução do vírus no Brasil.

Importância da Campanha de Vacinação

As campanhas de vacinação são fundamentais para manter a erradicação da poliomielite no Brasil. É necessário aumentar as coberturas vacinais e garantir o acesso às vacinas.

A campanha é crucial porque o Brasil está em transição para substituir as doses de reforço da vacina oral (VOP) pela vacina inativada (VIP). Essa mudança ocorrerá no segundo semestre de 2024.

Plano de Vacinação

Crianças menores de 12 meses serão vacinadas com a VIP conforme o esquema primário. Crianças de 1 a 4 anos receberão a VOP, desde que já tenham recebido as três doses da VIP. Em Goiás, foram distribuídas 360 mil doses de VOP.

A cobertura vacinal ainda não atingiu a meta de 95%, mas o Programa Nacional de Imunizações está trabalhando para melhorar os indicadores. A vacinação é vital para manter o Brasil livre da poliomielite.