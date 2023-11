Goiânia recebe etapa final do Campeonato Goiano de Handebol Feminino

Com o patrocínio do Governo de Goiás, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), a fase decisiva do Campeonato Goiano de Handebol acontecerá neste fim de semana. Os embates da categoria feminina adulta estão programados para os dias 25 e 26 de novembro, em Goiânia, e a entrada é gratuita.

O Estado cedeu a quadra oficial de handebol do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos (Hugo), localizado no Jardim Goiás, para a realização de todos os jogos, oferecendo também suporte logístico. Mais de 100 pessoas, entre atletas, membros da comissão técnica e dirigentes, participarão da competição.

Nas semifinais do torneio adulto feminino, as atuais campeãs do Cerrado Handebol Clube, representando Goiânia, enfrentarão o time Ascite Catalão no sábado (25) às 17h. No mesmo dia, às 18h30, o Alpha Hand/Ethos/SEEL, de Goiânia, jogará contra o Seven Comandos, de Cidade Ocidental. A emocionante final ocorrerá na manhã de domingo (26).

O Campeonato Goiano teve início em abril deste ano, na cidade de Inhumas, com a organização da Federação Goiana de Handebol, em colaboração com os times. A fase final da categoria adulto masculino está programada para os dias 02 e 03 de dezembro, enquanto as categorias infantil, cadete e juvenil (masculino e feminino) disputarão nos dias 08 a 10 de dezembro.