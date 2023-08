Geriatria Goiânia – Todo idoso precisar ir ao Geriatra? 

Siga no Twitter

A recomendação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é iniciar o acompanhamento com geriatra a partir dos 60 anos.

Geriatra é o médico especialista no processo do envelhecimento. A sua missão é cuidar da pessoa idosa através de uma visão ampla e individualizada, pautada na técnica e nas evidências científicas, sob o rigor da ética médica.

O Geriatra deve estar atento aos aspectos psicossociais do paciente, à unidade terapêutica paciente-família, às possibilidades de reabilitação e situações de fim de vida. Ele reconhece a importância de uma abordagem multiprofissional para se atingir todas essas demandas.

O Geriatra busca não só o controle de doenças, mas também a preservação da independência e autonomia do idoso, respeitando as reais possibilidades e limites de cada pessoa.

A periodicidade das consultas é individual e varia de acordo com a necessidade de cada paciente.

Acima de tudo, o Geriatra não nega o envelhecimento e não usa de meios para tentar evitá-lo, mas sim, reconhece o processo natural da vida e a importância de se buscar qualidade de vida e dignidade até a morte.

Sim…idealmente todo idoso deveria ser acompanhado por um Geriatra. A intensidade do vínculo geriatra-paciente-família cresce à medida que as demandas do envelhecimento aumentam.

Agende sua consulta com um médico Geriatra devidamente registrado no Conselho de Medicina. Pesquise se o médico que você escolheu tem Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Whatsapp: (62) 98622-0066

Endereço: IES – Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 -2022 e 2022-2024).