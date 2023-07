Geriatria Goiânia – Sinais de alerta de infecção no idoso

Nos idosos, os sintomas clássicos de infecção podem não estar presentes. Principalmente nos idosos frágeis, muito idosos (acima de 80 anos) e com multimorbidades. Infecção urinaria e pneumonia principalmente podem se apresentar de forma atípica.

Por isso, é importante ficar atentos a esses sinais:

Mudança de comportamento: como por exemplo, o idoso comunicativo sem razão aparente ficar apático.

Confusão mental e alucinações: pode ser sinal de infecção. Em pacientes com demência, piora abrupta do seu estado basal;

Sonolência: em especial nos idosos com déficit cognitivos, quadros de infecção podem levar a maior sonolência;

Queda: uma queda sem motivo aparente (por exemplo, um obstáculo no ambiente ) é um sinal de alarme para possível infecção;

Hipotermia: em muitos casos de infecção grave, ao invés do sinal típico de febre, o corpo do idoso pode se apresentar com temperatura mais baixa que o basal.

Fique atento a esses sinais atípicos no idoso e procure assistência médica!

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 -2022 e 2022-2024).