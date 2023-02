Geriatria Goiânia – Qual a diferença entre demência e depressão?

A demência e a depressão são os transtornos neuropsiquiátricos mais comuns no idoso.

A demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio das funções cognitivas (memória e outros domínios, como atenção, linguagem, atenção e comportamento) associado a perda funcional, evoluindo progressivamente com incapacidades e perda progressiva da autonomia.

Na depressão, o indivíduo apresenta sentimentos negativos como a tristeza profunda, angústia, além de perda de energia e motivação. A atenção e concentração estão prejudicadas em graus variáveis, prejudicando a memória. Por isso, no idoso os sintomas de depressão grave ou subtratada podem se confundir com o quadro da demência. A depressão já foi chamada inclusive de “pseudo-demência”.

Além disso, a depressão pode fazer parte do quadro da própria demência ou ser o prenuncio dela.

Portanto, a distinção e condução dessas doenças são complexas. O médico Geriatra, com a devida formação profissional registrada no Conselho Federal de Medicina, é capacitado para diagnosticar e tratar demência e depressão ou a associação delas, compartilhando condutas com outros profissionais para uma abordagem seriada e multidimensional.

Agende sua consulta com o Geriatra.

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Whatsapp: (62) 98622-0066

Endereço: IES – Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 – 2022 e 2022-2024).

Geriatra Dra Eliza de Oliveira Borges, Projeto Cuidar, Geriatria Goiás, Geriatria Goiânia, Geriatra Goiânia, Geriatra Goiás, Saúde, Médica Goiânia, Médico Goiânia, Tratamento de demência Goiânia, Tratamento de Parkinson Goiânia, Tratamento de Alzheimer Goiânia,