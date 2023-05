Geriatria Goiânia – Doença de Alzheimer

Nunca é demais falar sobre uma das doenças mais impactantes na fase idosa. Pode-se dizer, uma das mais temidas. A Doença de Alzheimer é a principal causa de déficit cognitivo nas pessoas com mais de 65 anos. E quando se fala em déficit cognitivo, o primeiro sintoma que nos vem à mente é com certeza a perda de memória.

Porém, déficit cognitivo vai além; envolve alterações de outras funções cerebrais, como linguagem, atenção, comportamento e capacidade de julgamento. Na Doença de Alzheimer, esses domínios são progressivamente comprometidos e o individuo se torna cada vez mais dependente dos outros, inicialmente para as atividades mais complexas e, à medida que a doença avança, para as atividades mais básicas, como vestir-se, tomar banho e comer.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que existam 35,6 milhões de pessoas com Doença de Alzheimer no mundo. No Brasil, há registro de cerca de 1,2 milhões de pessoas. A prevalência aumenta com a idade, sendo 3 a 5% em idosos jovens (60 a 65 anos) e atingindo até 40% nos nonagenários.

É importante ressaltar que o diagnóstico de Doença de Alzheimer não pode ser encarado como uma sentença de morte. Infelizmente não podemos falar sobre cura. Mas temos recursos farmacológicos e, principalmente não farmacológicos, que estimulam capacidades dos idosos com demência. O cuidado integral e multiprofissional, o empenho e o entendimento dos cuidadores acerca das fases da doença permitem longos anos de vida com sentido e qualidade.

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 – 2022 e 2022-2024).

