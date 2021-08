Geriatria Goiânia- Disfunções tiroideanas nos idosos

É comum associarmos a hipofunção da glândula (Hipotiroidismo) com aumento de peso, desânimo, sensação de frio e baixa energia; e a hiperfunção (Hipertiroidismo) com emagrecimento, sudorese e irritabilidade. Mesmo em adultos jovens, esses sintomas clássicos podem não estar presentes em casos leves a moderados de disfunção tiroideana.

Em idosos os sintomas geralmente são inespecíficos, como lentificação cognitiva, quedas, obstipação, anemia, sintomas depressivos e arritmia cardíaca.

Além disso, é importante lembrar que a produção de hormônios tiroideanos sofrem interferência de certas medicações e a polifarmácia tem grande impacto nos idosos com distúrbios tiroideanos.

O Geriatra deve estar atento a esse diagnóstico diferencial e faz parte da sua rotina investigar a função tiroideana. As metas de tratamento de uma disfunção tiroideana são individualizadas, de acordo com a idade, as morbidades e o grau de fragilidade do idoso.

