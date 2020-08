Geriatria Goiânia – Conheça os sintomas da Hipertensão sistólica isolada em idosos

Com o processo do envelhecimento, ocorrem modificações na quantidade e qualidade das fibras que compõem os vasos e isso resulta em maior rigidez na parede das artérias. Essa característica exige que o coração exerça uma maior pressão para impulsionar o sangue por essas artérias e resulta em aumento da pressão máxima: a hipertensão sistólica isolada. Esta também está associada à maior ingestão de sal, tabagismo, diabetes e deficiência do hormônio estrógeno

A hipertensão sistólica isolada ocorre quando a pressão arterial sistólica é maior que 140 mmHg e a pressão arterial diastólica menor que 90 mmHg e é a forma mais prevalente de elevação da pressão arterial em indivíduos acima de 50 anos. Por ser assintomática muitas vezes não é diagnosticada, podendo acarretar danos para saúde se não tratada. As principais complicações incluem: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, retinopatia e insuficiência vascular periférica.

O tratamento da hipertensão arterial isolada deve ser individualizado. Deve-se levar em conta não só os níveis de pressão que determinam uma intervenção, mas também o grau de fragilidade do idoso, as suas comorbidades e possíveis incapacidades já instaladas.

Projeto Cuidar

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

