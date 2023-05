Geriatria Goiânia – Como ter qualidade de vida ao envelhecer

Siga no Twitter

É fato que a expectativa de vida vem aumentando nos últimos 30 anos. Dados de 2020, do IBGE, estimam que a expectativa de vida do brasileiro gira em torno de 76,8 anos. Apesar da boa notícia, uma preocupação: como alcançar qualidade de vida ao viver mais?

Na verdade, muito se especula sobre o que aumenta o tempo de vida, como alcançar a tal longevidade. Terapias hormonais, polivitamínicos…nada disso mostra benefício pelos estudos. Pelo contrário, podem sérios danos ao indivíduo. Negar o tentar barrar o processo do envelhecimento definitivamente não é o melhor caminho.

Para se viver mais e melhor, as repostas são simples. Mas o caminho é complexo:

– Priorizar um estilo de vida saudável desde a juventude: alimentação equilibrada e com bastante água, consumo ponderado de bebidas alcoólicas e alimentos artificiais, não fumar;

– Buscar o melhor desempenho da massa muscular e óssea, especialmente na faixa etária dos 30 aos 40 anos, quando o homem e a mulher têm o potencial de alcançar o pico de sua reserva. Para isso, praticar exercícios físicos regulares, especialmente os resistivos, ou seja, que trabalham o músculo, a “velha e boa” musculação devidamente supervisionada por profissional habilitado. Estudos mostram que o maior benefício se alcança com a pratica regular de 150 min por semana de exercícios com carga, com intensidade moderada a forte para o individuo e sem intervalos longos entre os dias de treinos;

– Busque um bom convívio social, no trabalho; cultive laços e afeto com familiares e amigos;

– Manter-se cognitivamente ativo, seja através do estudo, de novos desafios e habilidades, cursos e terapia cognitiva;

– Valorize (ou melhor….supervalorize) sua saúde mental. Busque mecanismos de ajuda profissional para aliviar o estresse, angustias e demandas não resolvidas. Reconheça a sua espiritualidade, os seus valores, aquilo que dá sentido para o seu viver. Lembre-se: medicamento não alivia problemas e dores não físicas.

– Use medicamentos essenciais guiados pelo médico assistente. Excesso de medicamentos é extremamente prejudicial!!

– A partir dos 60 anos, busque o acompanhamento de um Geriatra, para um olhar integral e individualizado. Ele poderá ser seu médico de referência! Muito importante: pesquise sobre sua formação no Conselho Regional de Medicina.

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Whatsapp: (62) 98622-0066

Endereço: IES – Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 – 2022 e 2022-2024).

