Geriatra Goiânia – Você conhece os sinais de uma Demência?

A perda de memória nos idosos nem sempre pode ser atribuída à Doença de Alzheimer. Pode ter outras causas, como: outros tipos de demência, sequela de uma lesão cerebral ou evento isquêmico, uso inapropriado de medicamentos, multimorbidades (presença de 3 ou mais doenças), transtorno depressivo e outros transtornos psiquiátricos cronicamente mal controlados, elevado nível de estresse e deficiência de vitamina B12 e outras.

Lentificação do processamento de novas informações e dificuldade de resgatar aquelas já armazenadas também podem se dever ao envelhecimento natural, desde que este déficit não seja suficiente para prejudicar as atividades de vida diária do idoso.

Quando o déficit de memória é progressivo e, principalmente, afeta a rotina de atividades do idoso, o sinal de alarme para uma possível demência se acende e deve-se atentar para necessidade de uma avaliação ampla e individualizada. Além disso, a perda de memória pode vir acompanhada de outros sintomas cognitivos, como desorientação no tempo e espaço recorrentes, discurso repetitivo, alterações na marcha e no equilíbrio e mudança do comportamento.

Lembre-se: déficit de memória não é sinônimo de demência. Nem toda demência é Doença de Alzheimer. Fique atento às perdas funcionais do idoso. Busque um Geriatra de formação reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

Projeto Cuidar

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3218-5034

Endereço: Viva Bem – Rua 132, nº 159, Setor Sul – Goiânia – Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

-Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

-Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

-Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG;

-Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto PalliumLatinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

-Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestão 2020 – 2022).