Famílias agricultoras celebram resultados positivos na Tecnoshow 2024

A edição 2024 da Tecnoshow Comigo se tornou um palco de destaque para a agricultura familiar, graças à iniciativa da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). No evento, a Emater disponibilizou um espaço exclusivo para que os agricultores familiares pudessem vender seus produtos, o que incluiu itens como queijos, doces, biscoitos, castanhas e farinhas, além de artesanatos variados como crochê, peças em madeira e cabaças.

Rafael Gouveia, presidente da Emater, expressou o compromisso da agência com a promoção da agricultura familiar goiana: “Nossa missão é ampliar a visibilidade dessa atividade vital para a segurança alimentar e a economia nacional, valorizando os produtores rurais assistidos e incentivando a geração de renda.”

Destacando-se na feira, Wellington e Lucélia, um casal de agricultores do assentamento Pontal do Buriti em Rio Verde, compartilharam sua gratidão pela Emater: “O suporte técnico que recebemos nos permite não só cultivar, mas também comercializar efetivamente nossos produtos em uma das maiores feiras agropecuárias de Goiás”, disse Wellington.

Luciana e Laura, outras beneficiadas pela feira, também expressaram satisfação. Luciana, vendedora de doces, e Laura, artesã, estão ansiosas por futuras participações no evento. Josuelma Soares, de Santa Rita do Araguaia, destacou o excepcional suporte recebido: “A assistência da Emater superou minhas expectativas, não apenas durante a feira, mas também no meu sítio. Essa é uma verdadeira valorização do nosso trabalho.”

A Feira da Agricultura Familiar na Tecnoshow evidenciou a relevância deste setor para Goiás. Segundo dados do IBGE, os agricultores familiares representam cerca de 63% dos estabelecimentos agropecuários do estado e contribuem com aproximadamente 10,5% do valor total da produção agropecuária, conforme o Censo Agropecuário de 2017.