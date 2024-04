Espetáculo de Stand Up “Aproveite a Festa” com Flavio de Andrade no Teatro Goiânia

Follow on X

Neste domingo (21/04), o Teatro Goiânia recebe o aclamado ator e comediante Flavio de Andrade para uma noite de risadas garantidas com seu stand-up “Aproveite a Festa”. Com início às 18 horas, o espetáculo promete levar o público por uma jornada divertida repleta de situações criativas e hilariantes que todo apreciador de festas já vivenciou.

Sob uma atmosfera envolvente composta por elementos musicais e uma iluminação cuidadosamente elaborada, Flavio de Andrade promete um repertório de comentários que certamente farão o público se identificar com as confusões típicas dessas ocasiões festivas. A proposta é simples: mostrar aos espectadores que a própria vida é uma festa, e é para ser aproveitada ao máximo.

Flavio de Andrade, também conhecido como “Tabacudo” nas redes sociais, é semifinalista do Prêmio Multishow de Humor de 2015. Com uma versatilidade que o levou a atuar em diversos gêneros, desde comédias até produções infantis e dramáticas, ele se destaca como um dos principais nomes do humor contemporâneo pernambucano, especialmente reconhecido por seu trabalho como o personagem Seu Botelho.

Serviço:

Evento: Stand-Up “Aproveite a Festa” com Flavio de Andrade

Data: Domingo, 21 de abril

Horário: 18h

Local: Teatro Goiânia

Ingressos disponíveis a partir de R$ 35

Site para compra: ingressodigital.com