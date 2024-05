Equipamentos linha amarela reforçam agronegócio gaúcho: Ministro Fávaro lidera entrega

O ministro Carlos Fávaro estará em Santa Cruz do Sul (RS) na próxima terça-feira (28) para a cerimônia de instalação do gabinete itinerante do Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo é atender às demandas do agronegócio gaúcho, que sofreu com as fortes chuvas e enchentes recentes.

Durante o evento, serão entregues máquinas agrícolas linha amarela para apoiar as regiões mais afetadas. Serão beneficiados 31 municípios com equipamentos como retroescavadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas, adquiridos por meio de emendas da bancada federal do Rio Grande do Sul. A cerimônia contará com a presença de senadores e deputados do estado.