Endocrinologista Goiânia – Remissão do diabetes, você já ouviu falar?

O fato de o diabetes ser uma doença crônica e não ter uma cura já é muito conhecido. No entanto, um estudo recente, chamado DIRECT, mostrou que, em alguns casos, a doença pode apresentar regressão.

A remissão do diabetes pode acontecer naqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 (até 6 anos de diagnóstico), obesos e que apresentam redução de pelo menos 10 a 15% do peso corporal.

Os pacientes que conseguem a remissão do diabetes mantêm um bom controle dos níveis de glicemia sem uso de medicações.

Importante: a manutenção do peso perdido é fundamental para permanecer em remissão!

Agende sua consulta pelo link na biografia ou pelos Contatos do Consultório: (62) 3250-9095 / 3250-9421

Endereço: Rua T 29, N°358, Sala 505, Bueno Medical Center, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.