Endocrinologista esclarece como tratar o Diabetes tipo 2

Pacientes com diabetes tipo 2 devem fazer acompanhamentos regulares com o endocrinologista que irá avaliar exames e ajustar doses de medicação. Você sabia que para o sucesso do tratamento é essencial que o paciente com diabetes também receba orientações sobre estilo de vida, como alimentação e exercícios físicos? Os dois associados contribuem para controlar os níveis de glicemia e evitar complicações do diabetes.

Além de realizar o tratamento proposto pelo endocrinologista, o acompanhamento com nutricionistas e educadores físicos contribui para o sucesso da mudança de hábitos e perda de peso, que pode evitar um aumento progressivo das medicações dos diabéticos com o passar dos anos.

Agende sua consulta online pelo link da biografia ou Whatsapp: (62) 98329-5757

Contatos do Consultório: (62) 3250-9095 / 3250-9421

Endereço: Rua T 29, N°358, Sala 505, Bueno Medical Center, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.