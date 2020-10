Endocrinologia Goiânia – Quais exercícios são indicados para diabéticos?

O ideal para o paciente diabético é que ele faça a combinação de exercícios aeróbicos (caminhada, corrida, hidroginástica, natação) com exercícios de resistência (com o peso do próprio corpo, aparelhos de musculação ou pesos livre).

Os exercícios físicos contribuem para o controle do diabetes e o ideal é que sejam realizados com a seguinte frequência:

– Aeróbicos: Mínimo de 150 minutos/semana, moderada a vigorosa intensidade. Não deixar de se exercitar por mais de 2 dias seguidos.

– Resistidos: 2 a 3x/semana

Se você é diabético e ainda não pratica exercícios, comece devagar e aumente o tempo e a intensidade de forma progressiva, só não desista!

Consulte seu cardiologista antes de iniciar a prática de exercícios físicos.

Agende sua consulta pelo link na biografia ou pelos Contatos do Consultório: (62) 3250-9095 / 3250-9421

Endereço: Rua T 29, N°358, Sala 505, Bueno Medical Center, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.