Endocrinologia Goiânia- Dra, troquei o refrigerante pelo suco de frutas!

Muitos pacientes chegam no consultório me contando que não estão ingerindo refrigerantes, optaram pelo suco de frutas. Apesar do que muitos pensam, essa troca não é tão vantajosa assim, principalmente para diabéticos e para os que desejam perder peso.

As frutas são sim muito saudáveis, mas devem ser consumidas in natura, se possível com a casca. Além disso, o consumo deve ser de até 4 porções ao dia e de preferência frutas diversificadas.

Ao fazer o suco, retiramos todas as fibras e concentramos apenas a parte do açúcar, o que pode aumentar a glicemia do paciente diabético e atrapalhar o processo de emagrecimento. Outro vilão são os sucos de caixinha que podem ter tanto açúcar quanto o refrigerante.

E os sucos light? Apesar de serem vistos como uma alternativa para quem perder peso, eles continuam pobres em nutrientes, tem muitos conservantes e quantidade elevada de sódio. Apesar de conter menos calorias já que tem redução de açúcar, eles trazem adoçantes em sua composição. Ao ser consumido em excesso, os adoçantes podem estar associados ao desenvolvimento de resistência insulínica.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.