Dra Lorena Rosique – O que são cirurgias plásticas combinadas e quais os benefícios?

Primeiramente, para realizar qualquer cirurgia, é preciso estar saudável, principalmente para procedimento cirúrgico programado (eletivo). As cirurgias plásticas combinadas são dois ou mais procedimentos cirúrgicos realizados em conjunto em uma mesma operação.

Vários são os benefícios das cirurgias plásticas combinadas e vamos falar sobre cada um deles. Em primeiro lugar este tipo de cirurgia permite um único período de internação e recuperação, diminuindo o tempo de afastamento das atividades sociais e do trabalho. Outro fator importante, a anestesia é compartilhada, ou seja, o paciente recebe apenas uma anestesia para realizar as cirurgias, diminuindo as chances de complicações anestésicas e os custos. Por falar em custos, em termos gerais, esta técnica de cirurgias combinadas traz redução do preço da cirurgia, pois a internação hospitalar é um dos fatores que onera o procedimento cirúrgico. Em termos resultado, ele é mais completo, pois a realização de duas ou mais cirurgias ao mesmo tempo corrige diversas imperfeições ao mesmo tempo e garante resultados mais alinhados às expectativas da paciente.

Conheça as cirurgias que podem ser combinadas e realizadas em um mesmo procedimento:

Lipoaspiração + Abdominoplastia

A Lipoaspiração tem como objetivo a remoção do excesso de gordura localizada, enquanto que a Abdominoplastia promove a correção da flacidez (excesso de pele), mas sem focar na retirada de gordura.

Lipoaspiração + Prótese de Mama

Cirurgia mais procurada entre jovens que desejam melhorar o contorno corporal, não possuem flacidez de pele e sim gordura localizada em abdome e flancos; associada à colocação de prótese mamária para melhora do colo e “decote” das mamas.

Lipoaspiração + Abdominoplastia + Mamoplastia

Este procedimento é indicado para mulheres que desejam melhorar o contorno corporal. O procedimento retira o excesso e gordura das costas e cintura, retira o excesso de pele do abdome e também é realizada a mastopexia com colocação ou não de próteses de silicone para levantar as mamas.

Cirurgias combinadas tem benefícios financeiros e estéticos, mas devem ser indicadas após uma avaliação individualizada do cirurgião plástico.

