Câncer de Próstata Goiânia – Faça os exames preventivos do câncer de próstata!

No intuito de conscientizar a população masculina sobre a prevenção do câncer de próstata, foi criado a campanha Novembro Azul.

Infelizmente o preconceito e o medo acerca do toque retal conhecido como exame da próstata faz com que muitos homens têm um diagnóstico tardio da doença, diminuindo as chances de cura do câncer de próstata que chegam até a 90% se descoberto na fase inicial. Por isso, é importante fazer periodicamente os exames preventivos através do toque retal e do PSA.

A SBU recomenda que homens a partir de 50 anos procurem seu urologista para a realização dos exames preventivos anualmente. Aqueles com maior risco da doença (história familiar e raça negra) devem fazer o acompanhamento com o urologista a partir dos 45 anos.

Drible o preconceito e faça a prevenção do câncer de próstata!

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

Dr Leandro Ferro, Urologista Leandro Ferro, Urologia Goiânia, Urologista Goiânia, Urologista Goiás, Urologista Orion Business, Cirurgia Robótica Goiânia, Tratamento de Câncer de Próstata, Cirurgia Robótica, Reembolso médico Goiânia, Exame do Homem em Goiânia, Exame de Próstata em Goiânia, Prevenção Câncer de Próstata Goiânia, Tratamento pedra nos rins Goiânia, Tratamento cálculos renais Goiânia, Vasectomia Goiânia