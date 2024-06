Dr. Reyner Abrantes Stival: Quando e por que considerar uma cirurgia de revisão de procedimentos estéticos

Nem sempre os resultados de uma cirurgia plástica são exatamente o que o paciente imaginava. Seja por expectativas irreais, técnicas inadequadas, complicações na recuperação ou mudanças naturais no corpo ao longo do tempo, a revisão de procedimentos estéticos pode ser uma opção para alcançar a satisfação desejada e elevar a autoestima.

Imagine que você realizou um procedimento que, inicialmente, parecia perfeito. Mas com o passar do tempo, sente insatisfação com os resultados. Talvez a cicatrização não tenha sido ideal, um implante se deslocou ou o tempo simplesmente tenha deixado suas marcas. A revisão pode corrigir esses problemas e te levar ao resultado que você sempre sonhou.

Mas ela vai além de resolver problemas, pois também pode ser a resposta para mudanças nas suas preferências estéticas. O que você considerava bonito em uma fase da vida pode não ser o mesmo agora. A revisão te permite adaptar os resultados da cirurgia plástica ao seu novo conceito de beleza, garantindo que você se sinta confiante e satisfeito com sua aparência.

Lembre-se: É fundamental ter uma consulta detalhada com um cirurgião plástico experiente. Um médico qualificado irá avaliar os resultados anteriores, discutir suas preocupações e criar um plano personalizado para alcançar seus objetivos e satisfação.

