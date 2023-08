Dr Marco Túlio Cruvinel – Importância da detectação precoce do câncer de rim

Detectar de forma precoce o câncer de rim aumenta as opções de tratamento disponíveis e melhora as perspectivas de cura. Como o câncer de rim é uma doença silenciosa e, muitas vezes, não apresenta sintomas nos estágios iniciais, é importante a realização de exames regulares e o acompanhamento médico adequado.

Nos estágios iniciais, a doença está localizada no rim, contribuindo para que a intervenção cirúrgica seja eficaz na remoção do tumor. Além disso, quando o câncer está limitado somente ao rim reduz as chances de disseminação para outros órgãos.

Por isso, é importante conhecer e ficar tento aos sintomas potenciais, que incluem sangue na urina, dor abdominal ou nas costas, perda de peso sem causa aparente e fadiga persistente, e procurar imediatamente o urologista se eles ocorrerem. Outra forma de diagnosticar o câncer de rim no estágio inicial é realizar o acompanhamento com o urologista e fazer exames de rotina, como ultrassonografia abdominal e exames de sangue.

Não negligencie sua saúde renal. Adote hábitos saudáveis, consulte regularmente o urologista, faça check-ups regulares e fique atento aos sinais do seu corpo.

Agende sua consulta com o urologista! O diagnóstico precoce do câncer de rim permite um tratamento bem-sucedido e melhores chances de cura.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

