Dr Marco Túlio Cruvinel – Como a cirurgia robótica pode ajudar no tratamento do câncer de próstata

A cirurgia robótica é uma técnica minimamente invasiva muito eficaz no tratamento do câncer de próstata. Ela funciona através de um sistema robótico, no qual os cirurgiões através de um joystick, manipulam as articulações do robô. Desta forma, a cirurgia de câncer de próstata é feita com maior segurança e precisão, diminuindo os riscos de complicações e efeitos colaterais como perda de ereção e a incontinência urinária. Também proporciona menor tempo de recuperação do paciente, retorno mais rápido às atividades, menos dores pós-operatória, menos sangramentos.

Se você ou alguém que conhece está enfrentando o câncer de próstata, entre em contato para conhecer mais sobre a cirurgia robótica.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.