Dr João Batista Pinto Goiânia – Você conhece a Nova lei de laqueadura?

A laqueadura é um método contraceptivo cirúrgico que envolve o corte ou a amarração das trompas de Falópio, impedindo a passagem dos espermatozoides e, consequentemente, a fecundação. Recentemente, a legislação sobre a laqueadura sofreu importantes alterações que trazem avanços significativos para as mulheres.

Principais mudanças na legislação

Redução da idade mínima: Antes, era necessário ter no mínimo 25 anos para realizar a laqueadura. Com a nova lei, a idade mínima foi reduzida para 21 anos.

Isenção de limite de idade para mulheres com filhos: Para mulheres que possuem pelo menos dois filhos vivos, não há mais limite de idade para realizar a laqueadura.

Independência do consentimento do cônjuge: Uma das mudanças mais significativas é não necessitar do consentimento do cônjuge para a esterilização cirúrgica. Anteriormente, a mulher precisava da autorização do parceiro para realizar a laqueadura.

Possibilidade de laqueadura durante o parto: A nova lei também permite que a laqueadura seja realizada durante o parto, evitando que a mulher precise passar por duas internações. Essa medida não só facilita o acesso ao procedimento como também reduz os riscos de complicações pós-operatórias.

