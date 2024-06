Dr João Batista Pinto Goiânia – Sinais de que o parto está próximo!

Quando a gravidez chega ao final, a ansiedade das mamães pela hora do parto aumenta. Os nascimentos geralmente ocorrem entre a 37ª e a 42ª semana de gestação. Confira os principais sinais e sintomas a serem observados:

Encaixamento do bebê na pelve

A cabeça do bebê desce para a pelve materna, aliviando a pressão na parte superior do abdômen e facilitando a respiração da mãe.

Mudanças na posição e formato da barriga

Com o bebê encaixado na pélvis, a barriga da gestante pode parecer menor ou mudar de formato.

Dilatação e afinamento do colo uterino

Começam gradualmente, cerca de 10 a 15 dias antes do parto e tem como sinal a eliminação do tampão mucoso, uma secreção branca e viscosa, às vezes com sangue. O trabalho de parto ativo começa quando a dilatação atinge 4 cm.

Padronização das contrações

As contrações do trabalho de parto são regulares, ocorrendo a cada cinco minutos ou menos, intensas e dolorosas, durando de 50 a 60 segundos.

Ruptura da bolsa amniótica

A ruptura ocorre quando o líquido amniótico, que envolve o bebê no útero, vaza ou rompe.

Entre a 34ª e a 40ª semana, as consultas de pré-natal devem se intensificar, ocorrendo a cada 15 dias ou até semanalmente. Mantenha sempre o contato do seu ginecologista-obstetra e relate os sintomas observados e tire suas dúvidas.

