Dr João Batista Pinto Goiânia – Quando é recomendado o parto induzido?

Existem várias razões pelas quais a indução do parto pode ser necessária. Geralmente, ela é indicada quando a gestação ultrapassa as 40 semanas e ainda não houve contrações espontâneas. Outra indicação é quando a bolsa rompe, mas não há sinais de contrações.

O parto induzido pode ser uma opção quando o bebê está muito pequeno ou possui alguma má-formação. Em alguns casos, devido a condições de saúde da gestante, como diabetes, hipertensão, problemas pulmonares ou renais, pode ser essencial realizar o parto mais cedo, sendo indicada a indução.

É importante lembrar que a necessidade de indução do parto varia de caso a caso. Por isso, essa decisão cabe ao médico responsável, sempre visando o bem-estar da mãe e do bebê. O pré-natal é fundamental para identificar essas necessidades e criar um plano de ação eficaz.

E vale destacar: o parto induzido não é sinal de complicação. Em situações como estresse fetal, má posição do bebê, prolapso do cordão umbilical ou histórico de cesariana, a indução do parto geralmente não é recomendada.

Por isso, sempre converse com seu médico e siga as orientações para garantir a melhor experiência para você e seu bebê.

