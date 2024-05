Dr João Batista Pinto Goiânia – Quando a histerectomia é indicada?

A histerectomia é uma cirurgia ginecológica que consiste na remoção do útero. Atualmente, as principais indicações para o procedimento são miomas (tumores benignos) e adenomiose (espessamento das paredes do útero).

Além disso, a intervenção também pode ser indicada nos casos de prolapso genital; hemorragias uterinas; hiperplasia endometrial; câncer de endométrio, de colo uterino ou de ovário; alterações pré-malignas.

A histerectomia pode ser realizada por meio de três técnicas cirúrgicas diferentes: cirurgia abdominal, cirurgia vaginal e cirurgia laparoscópica. Cada método tem suas características e vantagens específicas.

A decisão de retirar o útero deve levar em conta vários fatores, como a resposta aos tratamentos anteriores, a idade da mulher e seus planos reprodutivos. A escolha é sempre individualizada e deve ser feita em conjunto com o ginecologista.

